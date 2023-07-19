Победитель акции от АЗК UPG стал владельцем кроссовера Volkswagen T-Roc

По условиям акции, с марта этого года водители заправлялись в сети от 25 литров любым видом топлива и собирали слова из выпадавших в чеках букв. Чтобы выиграть кроссовер, нужно было собрать слово "АВТО". И Роману это удалось.

"Заправляюсь на UPG в среднем дважды в неделю. Первой в чеке мне выпала буква "А". Даже когда собрал все буквы, не мог поверить, что это действительно возможно. Понимал, что такой шанс выпадает раз в жизни. Что касается эмоций, то когда мечта сбывается, их трудно описать словами. Скажу только, что сейчас меня переполняет радость. А также благодарность компании за качественное топливо (а я точно знаю, что здесь оно лучшее), за сервис, который всегда на высоте, за открытость и любовь к каждому клиенту", – поделился победитель.

Победитель акции Роман Ярошик (фото: пресс-офис АЗК UPG)

Автолюбитель рассказал, что занимается пассажирскими перевозками. На автозаправочном комплексе UPG заправился более чем на 1000 литров высококачественного топлива.

Кроме суперприза, к своему 20-летию компания подарила клиентам 20 спутниковых модемов Starlink. Чтобы получить его, нужно было составить из букв самые мощные слова страны "СЛАВА ВСУ". В сети также разыграли более 10 000 мгновенных подарков.

В компании рассказали, что организовывая акцию, прежде всего ставили своей целью подарить радостные моменты украинцам, ведь каждая положительная эмоция сегодня имеет большое значение.

"Мы и сами каждый раз радовались так, будто это нам удалось собрать эти буквы. В каждой улыбке нашего клиента – и наша несокрушимость. Так мы сказали "спасибо за доверие", "держимся, дорогие", "победим" каждому клиенту – всем, кто выбирает UPG. Ведь сегодня мы поддерживаем экономику и усиливаем армию вместе", – прокомментировала маркетинг-директор компании Надежда Ганулич-Манукян.

Уже более 20 лет UPG заправляет украинцев топливом лучшего качества. Даже несмотря на возможные риски, компания продолжает развивать сеть: строит новые современные объекты по всей Украине. Так, в Житомирской области открыт уже второй масштабный АЗК за этот год, где работают более 100 жителей региона. Еще один – в Николаеве, первый в области.

"В это историческое время мы рядом с каждым водителем критической инфраструктуры, фермером, логистом, каждым украинским автолюбителем. Вместе приближаем победу, которая обязательно будет за нами", – уверены в UPG.

Чтобы быть в курсе цен на топливо, акций и новостей сети, присоединяйтесь к официальному чат-боту АЗК UPG в Telegram.