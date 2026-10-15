Победы после ранений: как "Интерпайп" развивает адаптивный ветеранский спорт

СПЕЦПРОЄКТ 15.10.2026

Коли військовий отримує документи з печаткою про звільнення, це не означає, що його боротьба завершилась. У більшості випадків попереду складний шлях повернення до цивільного життя. Це і психологічна адаптація, і повернення у родину, і робота – стара чи нова. Саме про цей шлях – і про те, як його проходять ветерани Інтерпайп, – РБК-Україна розповідає у цьому спецпроєкті. У компанії Віктора Пінчука цю потребу зрозуміли ще у 2015 році, коли почали повертатися перші демобілізовані з АТО. У 2023 році, коли почали повертатися ветерани повномасштабного вторгнення, компанія не просто зберігала за ними робочі місця, а створила систему з кількох кроків, яка послідовно допомагає ветерану реінтегруватися у життя. Це і відновлення, і робота, і підтримка поза роботою, зокрема ветеранський спорт. Ветеранська команда "Інтерпайп" перед стартом змагань

Приклад для інших бізнесів

"Перші ветерани почали повертатися у кінці 2022 року. Ми мали досвід роботи з хлопцями, які поверталися з АТО і взяли його за основу, щоб створити систему реінтеграції ветеранів, адже в майбутньому дві третини чоловіків матимуть бойовий досвід. Це багаторівнева програма, яка складається з багатьох компонентів. В ній задіяна не тільки патронатна служба компанії, яка опікується ветеранами, а й корпоративна поліклініка, HR-фахівці, лінійні керівники, до яких повертаються демобілізовані. Наш досвід сьогодні є бенч-марком для бізнесу", – розповідає директорка з комунікацій Інтерпайп і кураторка напрямку Людмила Новак. В компанії розробили покроковий алгоритм реінтеграції ветерана. І перший крок – це не повернення на роботу. Спочатку фізичне та емоційне відновлення. Тобто хлопці і дівчата після демобілізації проходять розширений медогляд в корпоративній поліклініці і лікування – амбулаторне чи у денному стаціонарі, далі їх чекає Центр підтримки ветеранів, де працюють психологи, фізичний терапевт, масажист. За потреби людину консультує юрист і допомагає оформлювати необхідні виплати чи статус. І тільки після відновлення починається робота. Підтримуючі зустрічі та спорт – частина системи реінтеграції ветеранів "Інтерпайп" Якщо ветеран може повернутися на довоєнне робоче місце, то у нього буде наставник, який допоможе адаптуватися, якщо ні – керівники заводів разом з лінійними керівниками, координатором патронатної служби та HR-фахівцями підберуть для нього нове. Але на цьому процес реінтеграції не завершується. Щотижня компанія організовує підтримуючі заходи для ветеранів. Це може бути заміська екскурсія, майстер-клас, рибалка, навіть чайна церемонія. Ветеран приїжджає туди разом із родиною і спілкується з такими ж ветеранами, адже адаптація в колі рівних йде швидше. З таких підтримуючих зустрічей сформувався ще один напрямок підтримки ветеранів – ветеранський адаптивний спорт.

Як козаки на чайках

З Сергієм Петрищевим та Олександром Токарєвим знайомимося перед запливом ветеранських адаптивних команд з веслування на ялах на обласних змаганнях. Ялами користувалися ще козаки в часи Запорізької Січі. Це човен, в який сідає 6 спортсменів. А далі все по класиці – перемогла та команда, яка прийшла до фінішу першою. В Дніпрі веслування на ялах зараз дуже активно розвивається, тут базується виробництво цих човнів. Окрім дорослих і підліткових команд, є вже кілька ветеранських, говорить президент Федерації морських багатоборств України Дмитро Стєпнов. Поки розмовляємо, ветерани Інтерпайп вправно розкладають весла і обговорюють тактику на заплив. Минулого літа Федерація морських багатоборств Дніпропетровської області запропонувала ветеранам, які працюють в Інтерпайп спробувати себе у цьому виді спорту. Частині хлопців сподобалось і вони почали тренуватися на постійній основі. Так у компанії з’явилась ветеранська команда з веслування на ялах. Більшість учасників – після складних поранень. Ветеранська команда "Інтерпайп" на чемпіонаті Європи з веслування на ялах у Греції, жовтень 2025 року Олександр Токарєв у цьому запливі виконує роль капітана. Хлопці зізнаються, що постійного капітана в команді нема – всі рівні. Перед запливом визначають, хто сьогодні піде на жеребкування, як капітан. Зараз чоловік працює водієм. До війни був слюсарем-ремонтником, ремонтував обладнання на трубному виробництві. Служив в Нацгвардії. Під час служби чоловік пошкодив спину, після операції демобілізувався. "Коли повернувся – було багато різних думок, але просто сидіти вдома не хотілося. Слюсарем працювати не можу, там треба і нахилятися, і присідати. Запропонували посаду водія. Тепер вожу співробітників Інтерпайп. До ідеї зайнятися веслуванням спочатку поставився з пересторогою, бо спина часто болить, але спробував і сподобалось. У цьому році я почав інтенсивніше тренуватись. Ще інколи боляче, але в цілому мені веслування на ялах – подобається. Це фізичне навантаження, для моєї спини дуже корисно. А ще тут можна поспілкуватися з хлопцями, завжди є про що поговорити, окрім роботи та служби у війську. Якщо хтось злий – веслування дає можливість виплеснути всі емоції. Ось так Інтерпайп допоміг мені відкрити щось нове для себе", – розповідає Олександр. Сергій Петрищев був одним із перших, хто спробував. Його історія – про силу та незламність жити далі. І в його випадку – це не пафосні слова. Чоловік служив у піхоті 93 бригади "Холодний Яр", демобілізувався після того, як у боях під Ізюмом дістав уламкове поранення, через яке втратив ногу. Після тривалої реабілітації, навчився ходити на протезі, повернувся до роботи і знайшов нове хобі. Живе у прифронтовому Нікополі. "Я загалом люблю все що повʼязане з водою. Зараз веслування на ялах для мене і хобі, і відпочинок. Цей спорт дає мені радість та сили. Тут завжди позитивні емоції, командна робота, розмови з хлопцями. Це допомагає відключитись від війни, від минулого. Коли я гребу – я на 100% щасливий. Найбільше подобається на змаганнях. Коли я беру участь у змаганнях – отримую особливе задоволення", – розповідає він. Хлопці – постійні учасники місцевих, всеукраїнських та міжнародних змагань, на яких вже посідали призові місця. Навіть брали участь у чемпіонаті Європи, який проходив у Греції.

Плавання після складних поранень