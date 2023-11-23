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Победа ультраправых в Нидерландах: эксперт оценил, есть ли угроза для передачи F-16 Украине

Четверг 23 ноября 2023 19:24
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Победа ультраправых в Нидерландах: эксперт оценил, есть ли угроза для передачи F-16 Украине Фото: эксперт оценил, есть ли угроза для передачи F-16 Украине от Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Фесенко

Нидерланды могут отказаться от передачи Украине истребителей F-16, но только в случае, если такое решение поддержит правящая коалиция. Ее пока еще не сформировали.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

Он допускает, что приход ультраправой "Партии свободы" к власти в Нидерландах может потенциально повлиять на военную помощь Украине. В частности, поставки могут сократить или отказаться от передач на грантовых началах в пользу продажи оружия, как пытается сделать Словакия.

По словам Фесенко, это потенциальная проблема, но не самый плохой вариант для нашей страны.

"Опять же позиция против F-16 включена в партийную программу, коалиционная будет совсем другой, останется эта норма или нет - большой вопрос. Если останется, Нидерланды поставлять не будут, но также говорилось и о поставках из других стран. Для нас это проблема не ключевая. Если из-за них зависнут F-16, это будут делать через другие страны", - добавил политолог.

Фесенко рассказал, что главная опасность для Украины - это намерение партии заблокировать расширение Европейского союза. Они хотят не допустить членства не только нашей страны, но и всех других кандидатов.

"Я думаю, на нидерландские политические элиты будут давить, чтобы найти компромисс и решение. Другими словам, дополнительный риск для нас. В каких объемах он может быть, насколько длительным или временным, зависит от ситуации в Нидерландах, программных принципов будущей коалиции и позиции ЕС", - отметил политолог.

Он уточнил, что на фоне таких событий ЕС должен поспешить с внутренней реформой - отказаться от принципа консенсуса при принятии отдельных решений. В ином случае блок окажется в патовой ситуации.

Стоит заметить, что "Партия свободы" не может в одностороннем порядке реализовать такую политику, даже несмотря на победу в выборах. Для этого ей необходимо сформировать коалицию.

И пока неизвестно, войдет ли она в правящую коалицию.

Выборы в Нидерландах

Напомним, на парламентских выборах в Нидерландах победу одержала ультраправая "Партия свободы". Она выступает против поставок оружия Украине.

Страна недавно пообещала передать нашим военным 42 истребителя F-16, но теперь поставки оказались под угрозой.

Более детально о последствиях такого события для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.

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