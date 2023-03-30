Победа Украины станет уроком для всех авторитарных режимов, - Олланд

"Если пути получит хотя бы один квадратный километр по сравнению с довоенной ситуацией, другие страны будут думать, что они тоже могут получить территориальные достижения", - заявил бывший французский президент.

Олланд отметил, что победа Украины станет признаком того, что авторитарные режимы не могут добиться успеха даже с применением силы.

По его словам, президент России Владимир Путин постоянно говорит неправду.

"Ложь – обычная вещь в политике, но у Путина она достигает впечатляющего уровня. Как часто он говорил, что Башар Асад не использовал химическое оружие? Как часто он утверждал мне, что не имеет никакого отношения к украинским сепаратистам, хотя он их вооружал? Сколько раз он уверял меня, что не имеет никаких отношений с армией ЧВК "Вагнера", хотя ее лидер ему подчиняется?", - подчеркнул Олланд.