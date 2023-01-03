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Победа Украины имеет экзистенциальное значение для всего мира, - премьер Швеции

Новина українською →
Вторник 03 января 2023 15:54
Победа Украины имеет экзистенциальное значение для всего мира, - премьер Швеции Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Победа Украины в войне против России имеет экзистенциальное значение для Европы и всего мира.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Победа Украины имеет экзистенциальное значение для Европы и для всего мира", - заявил Кристерссон, обозначив приоритеты для Швеции, которая 1 января приняла председательство в Европейском союзе.

Премьер-министр Швеции также отметил, что его страна очень благодарна странам НАТО за решительную поддержку, добавив, что правительство Швеции мы прямо сейчас делает именно то, что обещали, чтобы иметь возможность вступить в Альянс как можно скорее.

Напомним, что 1 декабря Швеция приняла председательство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оптимистично прокомментировала это событие.

Президент Украины Владимир Зеленский также приветствовал Швецию со вступлением в новые полномочия. Зеленский также отметил, что Украина ожидает дальнейших практических шагов по пути интеграции в ЕС.

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