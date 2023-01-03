Победа Украины имеет экзистенциальное значение для всего мира, - премьер Швеции

Победа Украины в войне против России имеет экзистенциальное значение для Европы и всего мира.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Победа Украины имеет экзистенциальное значение для Европы и для всего мира", - заявил Кристерссон, обозначив приоритеты для Швеции, которая 1 января приняла председательство в Европейском союзе.

Премьер-министр Швеции также отметил, что его страна очень благодарна странам НАТО за решительную поддержку, добавив, что правительство Швеции мы прямо сейчас делает именно то, что обещали, чтобы иметь возможность вступить в Альянс как можно скорее.