Победа наступит, когда РФ полностью выведет свои войска из Украины, - Госдеп США

Победой Украины в войне будет выведение всех российских войск на ее территории. Соединенные Штаты и союзники будут продолжать поддерживать украинцев столько, сколько потребуется для защиты от агрессии РФ.

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

"Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью убралась из Украины", - сказал Пател.

По его словам, США поддерживают усилия по достижению "справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной".

Заместитель спикера Госдепа еще раз подчеркнул, что США и союзники продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и "быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время".

Отказ от территорий в обмен на членство в НАТО

Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что считает одним из "решений" для войны отказ Украины от своих территорий, чтобы получить в обмен членство в НАТО.

Он рассказал, что уже продолжаются дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны. В частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления это попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир". Он отметил, что Россия в дальнейшем не откажется от перенесения войны на другие поколения.

Однако позже Йеннсен заявил, что предложение отказаться Украине от части своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс было ошибкой.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне против российской агрессии. По его словам, только украинцы могут определять условия переговоров с Россией.