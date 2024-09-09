Победа Испании вдесятером, новая сотня Роналду и красота Модрича: что произошло в Лиге наций

Датчане дома переиграли Сербию с голами до и после перерыва. В первом тайме счет открыл Гренбек, протолкнув мяч в ворота после комбинации хозяев. А во второй половине подлинный шедевр оформил Поульсен. Виктор Кристиансен выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, где нападающий классно сориентировался и ударом через себя в падении отправил мяч в сетку.

Волевую победу одержала сборная Португалии. Шотландцы повели в счете на 7-й минуте, когда Мактоминей головой навес с левого фланга замкнул. Пиренейцы отыгрались после перерыва. Сначала Фернандеш из полукруга штрафной пробил в правый нижний угол. А потом Роналду сыграл на дальней штанге после прострела Мендеша. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" открыл десятую сотню голов.

Хорватской сборной хватило одного забитого мяча для победы. Во второй половине с "баранкой" отправил домой поляков Модрич. Ветеран решил исполнить стандарт из зоны перед линией штрафной. Поставил опытный хавбек на мастерство, легонько уложив мяч под перекладину ближнего угла ворот Скорупски.

Наконец Испания одержала разгромную победу, несмотря на игру в меньшинстве 70+ минут. "Фурия Роха" забила дважды в стартовые четверть часа – Хоселу головой замкнул навес Ямала, а Руис сыграл на добивании в контратаке. Сборная Швейцарии размочила счет усилиями, который сыграл на дальней после углового. Впрочем, во втором тайме Руис (в касание) и Торрес (один на один) доказали преимущество испанцев над хозяевами.