Перемирие маловероятно, но переговоры могут возобновиться после встреч с Уиткоффом, - источник

Украина считает маловероятной возможность достижения энергоперемирия по итогам раунда переговоров и визита Уиткоффа в Санкт-Петербурга.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
"Успешным результатом переговоров Уиткоффа с Путиным мы будем считать размораживание переговорного трека на уровне делегаций. Далее, идеально, это чтобы было получено политическое согласие на какие-то деэскалационные методы. Россияне плохо реагируют на слово "перемирие", они считают, что сейчас у них преимущество", - сказал источник.
Поэтому, по мнению россиян, сейчас нет смысла давать нам паузу.
"Для этого нужны базовые меры по восстановлению доверия, потому что тотальное недоверие между всеми, и в результате возможны даже простые, базовые вещи", - добавляет источник.
То есть даже такое простое, казалось бы, дело как просто контакт на уровне технических делегаций, который раньше можно было организовать за 48 часов - даже это уже стало каким-то событием, предметом, который им нужно обсуждать на Совбезе.
"Поэтому главная идея - давайте все успокоимся, попытаемся перейти в управляемый процесс достижения мира путем переговоров", – объясняет источник дальше.
Кроме того, добавил собеседник, до выборов в Конгресс США 3 ноября на политическом направлении максимальным достижением станет реактивация переговорного трека. При этом в гуманитарной сфере, отметил собеседник, хорошие новости могут появиться раньше, в частности, по ситуации в оккупированных Олешках.
После переговоров с Путиным Уиткофф, по мнению собеседника, созвонится с украинской стороной. Далее украинские переговорщики позвонят по телефону с европейскими советниками по безопасности, передадут им последнюю информацию.
"Если выйдет сейчас договориться, сделать возможной новую встречу на уровне делегаций в условном Абу-Даби, мы хотим, чтобы там все присутствовали, не только мы, американцы и россияне, но и европейцы, активно участвующие во всех последних контактах", - объясняет источник.
Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург. По сообщениям российских медиа, американский самолет с утра приземлился в аэропорту Пулково, где гостя встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Впоследствии оба отправились в Константиновский дворец, где должны пройти переговоры. В США приезд пока не комментировались.
Главная тема разговора Уиткоффа и Путина - война против Украины.
Накануне в Осло Владимир Зеленский встретился с переговорщиками Трампа.
По словам участвовавшего во встрече президента Финляндии Александра Стубба стороны наработали элементы мирного урегулирования, которые планируют представить в Петербурге.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва надеется в ближайшее время встретиться с Уиткоффом, который сможет рассказать Путину о разговорах с украинцами и европейцами.