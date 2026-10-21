Перемирие маловероятно, но переговоры могут возобновиться после встреч с Уиткоффом, - источник

"Успешным результатом переговоров Уиткоффа с Путиным мы будем считать размораживание переговорного трека на уровне делегаций. Далее, идеально, это чтобы было получено политическое согласие на какие-то деэскалационные методы. Россияне плохо реагируют на слово "перемирие", они считают, что сейчас у них преимущество", - сказал источник.

Поэтому, по мнению россиян, сейчас нет смысла давать нам паузу.

"Для этого нужны базовые меры по восстановлению доверия, потому что тотальное недоверие между всеми, и в результате возможны даже простые, базовые вещи", - добавляет источник.

То есть даже такое простое, казалось бы, дело как просто контакт на уровне технических делегаций, который раньше можно было организовать за 48 часов - даже это уже стало каким-то событием, предметом, который им нужно обсуждать на Совбезе.

"Поэтому главная идея - давайте все успокоимся, попытаемся перейти в управляемый процесс достижения мира путем переговоров", – объясняет источник дальше.

Кроме того, добавил собеседник, до выборов в Конгресс США 3 ноября на политическом направлении максимальным достижением станет реактивация переговорного трека. При этом в гуманитарной сфере, отметил собеседник, хорошие новости могут появиться раньше, в частности, по ситуации в оккупированных Олешках.

Какие дальнейшие шаги после визита Уиткоффа

После переговоров с Путиным Уиткофф, по мнению собеседника, созвонится с украинской стороной. Далее украинские переговорщики позвонят по телефону с европейскими советниками по безопасности, передадут им последнюю информацию.

"Если выйдет сейчас договориться, сделать возможной новую встречу на уровне делегаций в условном Абу-Даби, мы хотим, чтобы там все присутствовали, не только мы, американцы и россияне, но и европейцы, активно участвующие во всех последних контактах", - объясняет источник.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург. По сообщениям российских медиа, американский самолет с утра приземлился в аэропорту Пулково, где гостя встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Впоследствии оба отправились в Константиновский дворец, где должны пройти переговоры. В США приезд пока не комментировались.

Главная тема разговора Уиткоффа и Путина - война против Украины.

Накануне в Осло Владимир Зеленский встретился с переговорщиками Трампа.

По словам участвовавшего во встрече президента Финляндии Александра Стубба стороны наработали элементы мирного урегулирования, которые планируют представить в Петербурге.