Мінлива хмарність та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 30 жовтня на всій території України буде суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході стовпчики термометра покажуть вдень +15 +18, а вночі опустяться до +2 +5.
У північних областях вдень очікується до +11 +13 градусів, а вночі +4 +7.
На сході країни синоптики вдень прогнозують до +11 +14, вночі +4 +7 градусів.
На півдні стовпчики термометра вдень покажуть +12 +14, а вночі упадуть до +5 +7.
У центральних областях прогнозується вдень до +11 +14, вночі +4 +7 градусів.
Сьогодні в столиці утримається суха погода. Температура повітря вдень становитиме +12 +14, а вночі +6 +8 градусів.