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Мінлива хмарність та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 жовтня на всій території України буде суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На заході стовпчики термометра покажуть вдень +15 +18, а вночі опустяться до +2 +5.

У північних областях вдень очікується до +11 +13 градусів, а вночі +4 +7.

На сході країни синоптики вдень прогнозують до +11 +14, вночі +4 +7 градусів.

На півдні стовпчики термометра вдень покажуть +12 +14, а вночі упадуть до +5 +7.

У центральних областях прогнозується вдень до +11 +14, вночі +4 +7 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці утримається суха погода. Температура повітря вдень становитиме +12 +14, а вночі +6 +8 градусів.

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ГідрометцентрПогода в Україні