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Мінлива хмарність, дощі та грози: якою буде погода в Україні завтра

Фото: в Україні завтра очікується мінлива хмарність, дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 16 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. При цьому в більшості областей прогнозується короткочасний дощ і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

У північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях буде без опадів. Температура повітря вночі складе + 9 +14 градусів, при цьому вдень пожвавлюється +21 + 26 градусів.

На решті території країни прогнозується місцями короткочасний дощ і грози. Температура повітря вночі +15 +20, а вдень +27 +32 градуси.

Вітер в Україні буде переважно північно-західний, швидкість якого становитиме 5-10 м/с.

Нагадаємо, сьогодні в більшості областей України очікуються дощі з грозами, місцями шквали.

Крім того, в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа цього року слід очікувати українцям.

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