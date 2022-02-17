Не треба перекручувати. РФ використовує питання НАТО як виправдання військ на кордоні України, - Зеленський

За його словами, в Конституції України є геополітичний курс країни.

"Велика частина країн НАТО не вважають, що це був правильний крок з боку України вписати це в нашу Конституцію. Але у нас це є. Це точно вибір українського народу: де ми хочемо бути. Але не вибір українського народу, коли ми там будемо, не тільки від нас залежить", - заявив президент України.

Зеленський повідомив, що три десятки країн повинні підтримати вступ України одноголосно.

"Що стосується референдуму, я взагалі вважаю, що такі питання повинні вирішувати саме на референдумі, такі питання повинен вирішувати тільки народ, а потім вже вносити до Конституції. Але ми там, де ми вже є.... Сьогодні гостро не стоїть питання з приводу дати, це РФ сьогодні використовує це як сигнал, виправдання, чому вони стоять на кордоні, що вони нібито захищають свій сувернітет", - заявив президент України.

За його словами, це інформація перекручена і деякі європейські країни підігрують Росії.

"Я вважаю це неправильним. Тому що у нас же немає двох територій. Наші території окуповані, на наших кордонах стоїть армія, не треба перекручувати", - заявив він.