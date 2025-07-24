Переходят в онлайн: украинские банки с начала года закрыли десятки отделений

Украинские банки сокращают отделения и переводят обслуживание в онлайн-формат. За последние 15 лет отделений стало в четыре раза меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось 4 934 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 77.
Кроме того, 812 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".
Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1147. Кроме того, работа 622 отделений банка временно приостановлена.
Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 102 отделения. Еще 65 временно приостановлены.
Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (321), частный ПУМБ (219) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).
По состоянию 1 июля в Украине осталось 60 банков.
В декабре прошлого "Коминвестбанк" был признан неплатежеспособным, однако на 1 января НБУ еще учитывал в статистике 29 отделений этого банка. В феврале НБУ начал ликвидацию банка, и эти отделения уже не учитываются. Таким образом, часть сокращения в этом году пришлось на этот банк.
Кроме того, в начале 2025 года банк "Портал" сдал лицензию. У него не было отделений.
Банки в последние годы сокращают количество своих отделений. По сравнению с максимумом 2009 года их количество упало более чем в четыре раза.
По данным НБУ, украинские банки сокращают отделения и банкоматы и увеличивают количество POS-терминалов.
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