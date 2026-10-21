Не все переходит по наследству: какие права и выплаты теряются после смерти человека

Какие права не наследуются

По закону в наследство входят права и обязанности, принадлежавшие человеку на момент смерти и не прекратившиеся вследствие этого. В то же время, некоторые права нельзя передать по наследству, поскольку они неразрывно связаны с конкретным лицом.

В частности, в наследство не входят:

личные неимущественные права, например право на имя, жизнь, здоровье, честь и достоинство;

право на участие в обществах и членство в общественных объединениях, если закон или учредительные документы не предусматривают иного;

право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

право на алименты, пенсию, пособие и другие выплаты, установленные законом;

права и обязанности по обязательствам, неразрывно связанным с лицом умершего.

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Когда родственники могут получить деньги

В то же время, не все выплаты прекращаются после смерти человека. Если ей при жизни насчитали заработную плату, пенсию, стипендию, алименты, пособие по временной нетрудоспособности или другие социальные выплаты, но она не успела их получить, эти средства передают членам ее семьи.

Если членов семьи нет, то такие суммы входят в состав наследства. Это предусматривает статья 1227 Гражданского кодекса Украины.

Однако право на будущие выплаты, предназначенные лично умершему, не переходит к родственникам автоматически. Например, со смертью человека прекращается его право получать алименты на собственное содержание.

Когда прекращаются обязательства

Смерть человека также может повлиять на его договорные обязательства. По статье 608 Гражданского кодекса Украины, обязательство прекращается со смертью должника или кредитора, если оно неразрывно связано с его лицом и поэтому другой человек не может его выполнить.

К примеру, договор поручения прекращается со смертью доверителя или поверенного.

В то же время, не все договорные права и обязанности прекращаются автоматически. Это зависит от характера обязательства и требований закона.

Следовательно, при оформлении наследства важно различать личные права умершего, которые прекращаются после его смерти, и средства, которые уже начислили ему, но не выплатили за жизнь.