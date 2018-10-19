Перехід на зимовий час: як це відобразиться на організмі та як уберегтися від негативного впливу

Фото: Зимовий час (pixabay.com/pasja1000)

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в останні вихідні жовтня

Перехід на зимовий час для багатьох стає справжнім випробуванням з погіршенням самопочуття, перепадами настрою і зниженням працездатності. Але всіх цих неприємних наслідків можна уникнути - достатньо слідувати декільком простим правилам.

Про те, коли відбудеться перехід на зимовий час 2018, і як підготуватися до переведення стрілок годинника - в матеріалі Styler.

Коли переводять годинники на зимовий час в Україні

Щорічно наприкінці жовтня в Україні відбувається зміна сезонного часу. Відповідно до постанови Кабміну від 1996 року, в останню неділю жовтня о 04:00 стрілки годинника переводяться на 1 годину назад.

Таким чином, перехід на зимовий час 2018 відбудеться 28 жовтня о четвертій ранку.

Ілюстративне фото (pixabay.com/pixel2013)

Крім України, в кінці жовтня розпочнеться зимовий час у багатьох країнах Європи, США, Мексиці, південній Австралії, Новій Зеландії, Ірані, Ізраїлі та ін. (всього майже 100 країн).

Вплив переведення стрілок годинника на організм

У ніч на неділю, з 27-го на 28 жовтня, в українців з'явиться приємна можливість поспати на одну годину довше. Однак темніти на вулиці стане раніше, тому період зміни часу медики вважають негативним для здоров'я. Особливий вплив переходу на зимовий час зазвичай відчувають люди похилого віку і ті, що страждають хронічними захворюваннями.

Мінімальний дискомфорт відчують "жайворонки", які люблять прокидатися з першими променями сонця, адже світанок з переходом на зимовий час буде починатися раніше.

Психологи вважають зміну сезонного часу восени негативною для психо-емоційного стану людини. Велика тривалість темного часу доби може привести до нудьги, загострити стреси, особливо, у самотніх людей.

Для ослабленого імунітету перехід на зимовий час також має несприятливі наслідки. Через короткий світловий день зменшується вироблення серотоніну, що може привести до депресії.

Ілюстративне фото (pixabay.com/Wokandapix)

Як адаптуватися до зимового часу

У здорової людини період адаптації після переведення стрілок годинника триває протягом декількох днів. Людям, які страждають хворобами серцево-судинної, нервової системи потрібно уважно поставитися до свого здоров'я і заздалегідь провести профілактику.

Існує кілька простих правил, завдяки яким перехід на зимовий час пройде легко і не погіршить самопочуття:

Дотримання режиму дня. За тиждень до переведення годинників потрібно почати лягати спати на 15 хвилин пізніше звичайного часу, поступово зрушуючи фізіологічний ритм сну. Але не пізніше 23:00. Загальна тривалість нічного відпочинку повинна становити 7-9 годин.

Контроль освітлення в кімнаті. Засипати потрібно в повній темряві або користуватися маскою на очі. За годину перед відходом до сну необхідно зробити приглушене світло в кімнаті, а відразу після пробудження вранці - відкрити штори.

Дотримання режиму харчування. Не варто вживати ввечері важку і жирну їжу, алкоголь, каву та інші тонізуючі напої.

Вживання вітамінів. Восени імунітет ослаблений, тому варто включити в свій раціон більше овочів і фруктів, вітамінні комплекси (за рекомендацією лікаря).

Прогулянки на свіжому повітрі. У сонячний день рекомендовано гуляти на вулиці хоча б 15 хвилин на день для поповнення запасів вітаміну D. Також корисними будуть прогулянки перед сном.

Фото: Прогулянки допоможуть швидше адаптуватися до зимового часу (pixabay.com/StockSnap)

Фізична активність. Важкі навантаження краще виключити за два тижні до і після переходу на зимовий час, а от легка пробіжка, швидка ходьба, плавання, ранкова зарядка, йога нададуть тільки сприятливий вплив на здоров'я.

Розслаблюючі процедури. Тепла ванна, масаж або медитація ввечері знімають напругу, втому, допомагають швидко заснути і прокинутися на наступний день із зарядом бадьорості.

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