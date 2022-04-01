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Перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% продовжено, - Гетманцев

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% надалі є можливим. Процес прийняття звернень триватиме після 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Український бізнес висловив побажання про необхідність переходу на спрощену систему оподаткування - третя група єдиного податку зі ставкою 2% доходу", - написав він.

За його даними, серед представників бізнесу своє бажання щодо переходу висловлюють 148 466 суб’єктів господарювання, з них - 29 585 юридичних осіб та 118 914 фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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