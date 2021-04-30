Перехід на отримання пенсій на картки має відбуватись поступово, - Шмигаль

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово. Це повинно реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради щодо тарифів на оплату послуг АТ "Укрпошта" за участю Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Офісу Президента.
Голова уряду зазначив, що державні органи та міністерства мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.
"Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій і соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року, отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
Зокрема, планується провести конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій і грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.