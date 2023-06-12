Переходный день к теплу. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

Температура воздуха будет разнообразной и зависит от региона:

максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, в центре и на юге +20...+26 градусов;

в северных областях от +16...+18 в Житомирской, Черниговской, Киевской;

до +20 – в Сумской области;

самым свежим пока остается западный регион, в течение дня +12...+18 градусов.

Осадки

По данным синоптика, дожди утихают, только завтра на юге пройдут осадки с грозами и местами в областях Прикарпатья.

"Днем еще может "капнуть" в Черкасской области", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве завтра существенные осадки вряд ли будут. Немного прогреется воздух, до +17...+19 градусов.

"Если блеснет солнышко, то и +20 выплеснется", - добавила Диденко.

Когда придет жара

Температура в Украине поднимется до 30-градусных значений в последнюю неделю июня. Чаще +30 начнут появляться в июле, особенно в последние две его недели.