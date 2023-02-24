Переходные сутки. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

"Днем температура воздуха будет +3...+6 градусов, на востоке 0...+3 градуса. В южной части и западных областях +4...+8, в Закарпатье, юге Одесской области и в Черновицкой области +6 ...+11 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, синоптическая особенность завтрашнего дня - сильный ветер.

"Южные порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Бодрый ветер - признак весенних процессов", - отметила Диденко.

Она добавила, что дождь пройдет в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, вечером дождь дойдет до северных областей Украины.

"На остальной территории завтра - без осадков", - констатировала синоптик.

Погода в Киеве

"В Киеве ожидается сильный южный ветер. Осадки в течение дня маловероятны, разве что облачно. А вот вечером может пройти дождь, возможно местами с мокрым снегом", - спрогнозировала Диденко.

По ее данным, температура воздуха в столице днем до +5 тепла.

Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

Напомним, известный прорицатель погоды Тимко III предсказал, что весна в 2023 году наступит в середине марта. Именно тогда и можно ожидать потепления.