Перемовини завершилися успіхом: з Кабулу вилетів евакуаційний літак з українцями

Протягом останніх декількох днів українські дипломати та представники низки інших країн проводили перемовини щодо можливої евакуації. Сьогодні зранку з Кабулу вилетів літак на борту якого перебуває близько 100 громадян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що в перемовинах брали участь дипломати України, Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану.

Внаслідок успішних перемовин, сьогодні з аеропорту Кабулу вилетів цивільний рейс на борту якого перебуває 100 громадян. Очікується, що літак прибуде до Києва протягом 24 годин.

Фото: з Кабулу вилетів евакуаційний літак з українцями (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

"Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували",- пише пресслужба.