Переговори української та російської делегацій відновляться 1 квітня, - Арахамія

Глава української делегації на переговорах України з Росією, народний депутат Давид Арахамія повідомив, переговори двох делегацій відновляться 1 квітня. Через тиждень повинен бути готовий пакет документів, який і стане предметом обговорення президентів при особистій зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Арахамии в ефірі цілодобового телемарафону.

"Що стосується очної зустрічі, ми від російської сторони чекаємо зворотної реакції. Вони два-три дні будуть думати, що відповісти на нашу пропозицію. Ми їм оголосили, що назріла зустріч лідерів двох країн. Думаю, за тиждень ми напрацюємо те, що від нас залежить, більше у нас не буде мандата. І далі, будемо чекати зустрічі президентів", - розповів Арахамія.

Він також підкреслив, що українська сторона проти проведення зустрічі президентів в Росії, або Білорусі. На думку глави української делегації, оптимальним місцем могла б стати Туреччина.