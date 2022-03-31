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Переговори української та російської делегацій відновляться 1 квітня, - Арахамія

Давид Арахамія (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава української делегації на переговорах України з Росією, народний депутат Давид Арахамія повідомив, переговори двох делегацій відновляться 1 квітня. Через тиждень повинен бути готовий пакет документів, який і стане предметом обговорення президентів при особистій зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Арахамии в ефірі цілодобового телемарафону.

"Що стосується очної зустрічі, ми від російської сторони чекаємо зворотної реакції. Вони два-три дні будуть думати, що відповісти на нашу пропозицію. Ми їм оголосили, що назріла зустріч лідерів двох країн. Думаю, за тиждень ми напрацюємо те, що від нас залежить, більше у нас не буде мандата. І далі, будемо чекати зустрічі президентів", - розповів Арахамія.

Він також підкреслив, що українська сторона проти проведення зустрічі президентів в Росії, або Білорусі. На думку глави української делегації, оптимальним місцем могла б стати Туреччина.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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