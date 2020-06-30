ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переговори по торговій угоді між Британією і Україною тривають, - посол

Новини » Політика     30.06.2020 - 12:11
Переговори по торговій угоді між Британією і Україною тривають, - посол
Фото: Мелінда Сіммонс (РБК-Украина)

Британії цікаві певні сектори у цій угоді

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що переговори між Сполученим Королівством і Україною з приводу торгової угоди тривають та мають хорошу динаміку. Британії цікаві певні сектори.

Про це Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, Британія залишатиметься до кінця року частиною Євросоюзу в аспекті міжнародних угод.

"Ми прийняли Угоду про асоціацію за основу, тобто наше завдання-мінімум - відтворити його якомога повніше. Після цього ми зможемо говорити про торговельні відносини в окремих сферах, чого ми не могли робити в рамках Євросоюзу",- розповіла посол.

Також вона додала, що Британії цікаві певні сектори у цій угоді. Зокрема, це сільськогосподарська сфера, оборонна сфера, ІТ-сфері, ядерна енергетика та інше.

"Ми можемо визначити ті сектори, де Україна має конкурентні переваги, і щодо яких є великий інтерес з боку інвесторів з нашої країни",- заявила Сіммонс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряди України і Великобританії переглянуть угода про торгівлю між країнами після завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу (Brexit).

Також Мелінда Сіммонс розповіла, що ключовим питанням для можливості безвізових подорожей до Британії є питання безпеки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Великобританияпосолсделка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся