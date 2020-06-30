Переговори по торговій угоді між Британією і Україною тривають, - посол

Фото: Мелінда Сіммонс (РБК-Украина)

Британії цікаві певні сектори у цій угоді

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що переговори між Сполученим Королівством і Україною з приводу торгової угоди тривають та мають хорошу динаміку. Британії цікаві певні сектори.

Про це Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, Британія залишатиметься до кінця року частиною Євросоюзу в аспекті міжнародних угод.

"Ми прийняли Угоду про асоціацію за основу, тобто наше завдання-мінімум - відтворити його якомога повніше. Після цього ми зможемо говорити про торговельні відносини в окремих сферах, чого ми не могли робити в рамках Євросоюзу",- розповіла посол.

Також вона додала, що Британії цікаві певні сектори у цій угоді. Зокрема, це сільськогосподарська сфера, оборонна сфера, ІТ-сфері, ядерна енергетика та інше.

"Ми можемо визначити ті сектори, де Україна має конкурентні переваги, і щодо яких є великий інтерес з боку інвесторів з нашої країни",- заявила Сіммонс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряди України і Великобританії переглянуть угода про торгівлю між країнами після завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу (Brexit).

Також Мелінда Сіммонс розповіла, що ключовим питанням для можливості безвізових подорожей до Британії є питання безпеки.

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Автор: Андрій Козловський