Переговори Росії та НАТО: представник США назвала головні теми

Завтра відбудеться засідання Ради Росія-НАТО. За словами постійного представника США в НАТО Джуліани Сміт, сторони обговорять зменшення ризиків, військову прозорість та контроль над озброєнням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання CBS News.

За словами Сміт, ні НАТО, ні США не планують обговорювати скорочення або ж закриття дверей до Альянсу.

"Я думаю, коли ви розмовляєте з союзниками по НАТО, з точки зору консенсусу за столом стає ясно одне: цей альянс не збирається відкочувати час назад і повертатися в зовсім іншу епоху", - додала Сміт.

Водночас постійний представник США в НАТО зауважила, що наслідки для Росії у разі повномасштабного вторгнення на територію України - залишаються незмінними.

"Я не думаю, що хтось із нас налаштований особливо оптимістично. Я не думаю, що хтось із нас налаштований особливо песимістично", - сказала Сміт.