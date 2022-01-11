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Переговори Росії та НАТО: представник США назвала головні теми

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Вівторок 11 січня 2022 21:07
Переговори Росії та НАТО: представник США назвала головні теми Фото: постійний представник США в НАТО Джуліана Сміт (twitter.com/usambnato)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра відбудеться засідання Ради Росія-НАТО. За словами постійного представника США в НАТО Джуліани Сміт, сторони обговорять зменшення ризиків, військову прозорість та контроль над озброєнням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання CBS News.

За словами Сміт, ні НАТО, ні США не планують обговорювати скорочення або ж закриття дверей до Альянсу.

"Я думаю, коли ви розмовляєте з союзниками по НАТО, з точки зору консенсусу за столом стає ясно одне: цей альянс не збирається відкочувати час назад і повертатися в зовсім іншу епоху", - додала Сміт.

Водночас постійний представник США в НАТО зауважила, що наслідки для Росії у разі повномасштабного вторгнення на територію України - залишаються незмінними.

"Я не думаю, що хтось із нас налаштований особливо оптимістично. Я не думаю, що хтось із нас налаштований особливо песимістично", - сказала Сміт.

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