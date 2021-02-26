Переговори з Росією щодо обміну полоненими заморожені, - Денісова

Переговори з обміну полоненими з Росією зараз заморожені. І Україна не може вплинути на просування процесу.

Вона зазначила, що дальнейнейшее узгодження обміну полонених можливо тільки, якщо Росія захоче цього. А РФ прив'язує цей процес до виконання Мінських угод.

"Росія пов'язала проведення звільнення ув'язнених з Мінським процесом. На сьогоднішній день практично заморожені переговори з приводу будь-яких обмінів. Безумовно, президент України, Офіс президента, Резніков на всіх майданчиках домагаються повернення наших громадян. Але, на жаль, повернення наших громадян не залежить ні від так званих ОРДЛО, ні від моєї роботи та роботи Москальковой, а залежить тільки від волі Путіна", – сказала Денисова.