К переговорам с Россией надо привлечь коренной народ Крыма, - Джемилев

Украине необходимо на полную использовать козырь с коренным населением на оккупированных территориях для переговоров с РФ.

По словам Джемилева, примерно полторы недели назад Зеленский собирал представителей национальных общин Украины, в частности коренных народов. Во время этой встречи Джемилев обратил внимание президента на то, что его высказывания изменились: ранее глава государства подчеркивал, что война будет продолжаться до полного освобождения территорий, а теперь говорит о необходимости дипломатических методов.

На это Зеленский ответил: "Вы же видите, что происходит. То, что война не прекратится до полного освобождения Крыма, всей территории оккупированной - это вполне понятно".

В то же время президент подчеркнул, что война не завершится, пока Крым и все оккупированные территории не будут возвращены под контроль Украины. Джемилев также отметил необходимость привлечения представителей крымскотатарского народа к переговорному процессу по Крыму и заявил, что намерен обсудить этот вопрос с МИД Украины.

"Козырь коренного народа Украина должна использовать максимально. То, что мы говорим: никаких разговоров об Украине без Украины - также не должно быть никаких разговоров о Крыме без представителей коренного народа Крыма. И я думаю, это было бы хорошей поддержкой Украины, если бы, скажем, председатель Меджлиса крымскотатарского народа принимал бы участие в этих переговорах. Я на эту тему буду разговаривать с Зеленскими и нашим МИДом", - рассказал Джемилев.

Переговоры США и России

Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".