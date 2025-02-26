К переговорам с Россией надо привлечь коренной народ Крыма, - Джемилев
Украине необходимо на полную использовать козырь с коренным населением на оккупированных территориях для переговоров с РФ.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.
По словам Джемилева, примерно полторы недели назад Зеленский собирал представителей национальных общин Украины, в частности коренных народов. Во время этой встречи Джемилев обратил внимание президента на то, что его высказывания изменились: ранее глава государства подчеркивал, что война будет продолжаться до полного освобождения территорий, а теперь говорит о необходимости дипломатических методов.
На это Зеленский ответил: "Вы же видите, что происходит. То, что война не прекратится до полного освобождения Крыма, всей территории оккупированной - это вполне понятно".
В то же время президент подчеркнул, что война не завершится, пока Крым и все оккупированные территории не будут возвращены под контроль Украины. Джемилев также отметил необходимость привлечения представителей крымскотатарского народа к переговорному процессу по Крыму и заявил, что намерен обсудить этот вопрос с МИД Украины.
"Козырь коренного народа Украина должна использовать максимально. То, что мы говорим: никаких разговоров об Украине без Украины - также не должно быть никаких разговоров о Крыме без представителей коренного народа Крыма. И я думаю, это было бы хорошей поддержкой Украины, если бы, скажем, председатель Меджлиса крымскотатарского народа принимал бы участие в этих переговорах. Я на эту тему буду разговаривать с Зеленскими и нашим МИДом", - рассказал Джемилев.
Переговоры США и России
Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.
Как заявил президент Владимир Зеленский, Киев не признает результатов переговоров в Эр-Рияде.
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