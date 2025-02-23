У Зеленского сделали заявление о сделке по редкоземам: никто ни от чего не отказывался

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал продолжение переговоров с партнерами по соглашению о редкоземельных металлах. Он заверил, что никто не отказывался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время Форума "Украина. Год 2025".
В Офисе президента прокомментировали ситуацию относительно соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Там заверили, что переговоры с партнерами продолжаются в рабочем режиме.
"Может работать в общей структуре гарантий безопасности военных и других, но это очень важный (процесс), и поэтому, безусловно, мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог, чтобы не было там других. Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный рабочий процесс", - заявил Ермак.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина активно продолжает диалог с международными партнерами, и процесс продолжается без препятствий.
Украина отказалась от предложения США по созданию фонда на 500 миллиардов долларов, который должен был быть частью соглашения, предусматривающего передачу части минеральных ресурсов страны в пользу Вашингтона. Об этом сообщил агентству Bloomberg украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Согласно информации источника Bloomberg, фонд должен был компенсировать помощь, которую США предоставили Украине с начала российской агрессии. Однако украинская сторона заявляет, что реальная сумма этой поддержки значительно ниже и составляет около 90 миллиардов долларов.