У Зеленского сделали заявление о сделке по редкоземам: никто ни от чего не отказывался

В Офисе президента прокомментировали ситуацию относительно соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Там заверили, что переговоры с партнерами продолжаются в рабочем режиме.

"Может работать в общей структуре гарантий безопасности военных и других, но это очень важный (процесс), и поэтому, безусловно, мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог, чтобы не было там других. Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный рабочий процесс", - заявил Ермак.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина активно продолжает диалог с международными партнерами, и процесс продолжается без препятствий.