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Переговоры Украины о вступлении в ЕС будут чрезвычайно сложными, - президент Латвии

Четверг 02 мая 2024 14:25
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Переговоры Украины о вступлении в ЕС будут чрезвычайно сложными, - президент Латвии Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз будет чрезвычайно сложным, но "вполне реально" начать его уже в июне этого года.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV3.

Он отметил, что вступление Украины в ЕС может означать довольно значительные изменения в экономике блока, в том числе в сельском хозяйстве.

"Членство в ЕС также означает довольно много обязанностей, а в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, несомненно, не так просто проводить реформы или преобразования. Поэтому я думаю, что да, нам нужно дать Украине и Молдове позитивный сигнал в июне о том, что мы начинаем переговоры", - заявил президент Латвии.

Ринкевичс добавил, что сложными могут оказаться вопросы, связанные с требованиями к охране окружающей среды и реформированием государственного аппарата.

"Да, нам нужно начать говорить о конкретных вещах, но мы должны учитывать, что этот процесс не будет легким, потому что будет очень много споров, например, по сельскому хозяйству", - подчеркнул он.

Украина на пути к членству в ЕС

С момента подачи заявки на членство в ЕС 28 февраля 2022 года Украина демонстрирует твердую приверженность выполнению всех необходимых условий. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что интеграция с Евросоюзом является одним из главных приоритетов государства.

В то же время, эксперты высказывают разные мнения относительно сроков вступления. Глава Европейского совета Шарль Мишель озвучил более оптимистичный прогноз, заявив, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, а уже 14 декабря Европейский совет 26 голосами "за" поддержал начало переговоров о членстве Украины. Венгрия, в лице премьер-министра Виктора Орбана, воздержалась от голосования.

12 марта 2024 года Еврокомиссия представила официальные переговорные рамки для Украины и Молдовы. Этот документ устанавливает ключевые принципы и основы будущего членства, с учетом которых будут проходить переговоры с каждой страной-кандидатом.

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