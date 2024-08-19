Переговоры по прекращению огня в Газе - возможно, последняя возможность для мира, - Блинкен

Он призвал все стороны конфликта довести процесс до конца.

Переговоры по прекращению огня, которые продолжаются уже несколько месяцев, должны возобновиться на этой неделе в Каире, после двухдневной встречи в Дохе на прошлой неделе.

Блинкен подчеркнул, что США будут усиливать дипломатическое давление на переговорщиков с целью добиться прорыва к концу недели.

“Это решающий момент… Пришло время всем сказать “да” и не искать оправданий, чтобы сказать “нет”, - отметил Блинкен перед встречей с президентом Израиля Исааком Херцогом.

Несмотря на месяцы переговоров, посредникам - Катару, США и Египту - пока не удалось устранить разногласия между сторонами, и конфликт в Газе продолжается. ХАМАС обвиняет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в срыве переговоров и задержке достижения соглашения, что подвергает израильских заложников в Газе опасности.