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Переговоры по прекращению огня в Газе - возможно, последняя возможность для мира, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Последние дипломатические усилия Вашингтона по достижению соглашения о прекращении огня в Газе могут оказаться “возможно, лучшей, а может быть, и последней возможностью” для урегулирования конфликта.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он призвал все стороны конфликта довести процесс до конца.

Переговоры по прекращению огня, которые продолжаются уже несколько месяцев, должны возобновиться на этой неделе в Каире, после двухдневной встречи в Дохе на прошлой неделе.

Блинкен подчеркнул, что США будут усиливать дипломатическое давление на переговорщиков с целью добиться прорыва к концу недели.

“Это решающий момент… Пришло время всем сказать “да” и не искать оправданий, чтобы сказать “нет”, - отметил Блинкен перед встречей с президентом Израиля Исааком Херцогом.

Несмотря на месяцы переговоров, посредникам - Катару, США и Египту - пока не удалось устранить разногласия между сторонами, и конфликт в Газе продолжается. ХАМАС обвиняет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в срыве переговоров и задержке достижения соглашения, что подвергает израильских заложников в Газе опасности.

Война в Секторе Газа

Конфликт начался 7 октября прошлого года с вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, что привело к гибели около 1200 человек и захвату около 250 заложников.

В июле ХАМАС первоначально одобрил предложенный США план по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа, отказавшись от своего ключевого требования о полном прекращении войны со стороны Израиля. Однако первый вариант мирного плана не был реализован, так как Израиль настаивал на продолжении боевых действий до полной ликвидации руководства ХАМАС.

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Энтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа