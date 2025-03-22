Переговоры в Саудовской Аравии: Вениславский назвал цели Украины и РФ

"Украинская делегация будет встречаться с представителями США в Саудовской Аравии, будут продолжать согласовывать перечень объектов, которые прежде всего не могут быть объектами атак со стороны Российской Федерации. Такой перечень подготовлен, и наша делегация везет его в Эр-Рияд. Наверное, будут еще какие-то договоренности по поводу прекращения огня, но все зависит от позиции нашего врага", - сказал он.

Вениславский отметил, что Украина согласилась на предложение американской стороны о полном прекращении огня на 30 дней, а российский диктатор Владимир Путин - нет. В то же время депутат не исключил, что президент США Дональд Трамп может повлиять на Россию.

"Путин пытается тянуть время, он считает, что это затягивание будет играть на руку РФ… Это тактика Путина. Потому я не исключал бы, что действительно все это перейдет в какой-то длительный процесс. Но, с другой стороны, Трамп заявлял о необходимости быстрого прекращения огня. Потому я думаю, что, если Россия будет дальше использовать это как алгоритм своего поведения, то Трамп может воспользоваться болезненными методами для влияния на Россию", - пояснил Вениславский.