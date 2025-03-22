Переговоры в Саудовской Аравии: Вениславский назвал цели Украины и РФ

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится "непрямая встреча" делегаций Украины и РФ. Украинская сторона продолжит согласовывать с США объекты, которые не могут быть целями России, а также возможны договоренности по прекращению огня.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.
"Украинская делегация будет встречаться с представителями США в Саудовской Аравии, будут продолжать согласовывать перечень объектов, которые прежде всего не могут быть объектами атак со стороны Российской Федерации. Такой перечень подготовлен, и наша делегация везет его в Эр-Рияд. Наверное, будут еще какие-то договоренности по поводу прекращения огня, но все зависит от позиции нашего врага", - сказал он.
Вениславский отметил, что Украина согласилась на предложение американской стороны о полном прекращении огня на 30 дней, а российский диктатор Владимир Путин - нет. В то же время депутат не исключил, что президент США Дональд Трамп может повлиять на Россию.
"Путин пытается тянуть время, он считает, что это затягивание будет играть на руку РФ… Это тактика Путина. Потому я не исключал бы, что действительно все это перейдет в какой-то длительный процесс. Но, с другой стороны, Трамп заявлял о необходимости быстрого прекращения огня. Потому я думаю, что, если Россия будет дальше использовать это как алгоритм своего поведения, то Трамп может воспользоваться болезненными методами для влияния на Россию", - пояснил Вениславский.
Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины. Киев представляли глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига, а Вашингтон - госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.
Исходя из информации в СМИ и ряда публичных заявлений, украинская сторона ехала на эти переговоры с предложением о частичном 30-дневном прекращении огня, в частности, в воздухе и на море. Но по итогу переговоров Украина согласилась на предложение американской стороны о полном 30-дневном прекращении огня, то есть приостановку боевых действий по всей линии фронта.
Вскоре, 18 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. И как стало известно, глава Кремля согласился на частичное прекращение огня, а именно - отказ от ударов по энергетике и урегулировании ситуации в Черном море.
Подробнее о том, кто будет участвовать в переговорах 24 марта от США, Украины и России, и как будут проходить эти переговоры - читайте в материале РБК-Украина.
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