Переговоры не дали результатов: МВФ обновил негативный сценарий по войне в Украине

Негативный сценарий МВФ сохраняет предположение завершении войны во втором квартале 2026 года. В обновленной версии предполагается, что основной шок произойдет в третьем квартале 2025 года.

"Предположения о ходе войны, лежащие в основе сценариев программы, остаются актуальными, так как мирные переговоры пока не дали ощутимых результатов", - заявили в МВФ.

Прогноз предполагает снижение реального ВВП на 1% в 2025 году и нулевой рост в 2026 году. При этом темпы роста в среднесрочной перспективе остаются без изменений.



Бюджетные дефициты и валютные резервы

Фискальные дефициты пересмотрены в сторону увеличения на 2026-2027 годы из-за ожидаемого роста расходов и падения доходов. Предусмотрено использование резервов для стабилизации валютного рынка и предотвращения дестабилизации.

Финансирование дефицита будет обеспечено за счёт ранее привлеченных средств в рамках ERA и расширения внутренних заимствований. Общий дефицит финансирования составит 165,3 млрд долларов - на 2,4 миллиарда больше, чем в предыдущем прогнозе за март 2025 года.

Прогнозы и финансирование

Общий объем внешнего финансирования (без учета МВФ) за весь период программы с МВФ на 2023-2027 годы составляет 139 млрд долларов. В рамках инициативы ERA будет выделено 49,2 млрд долларов, при этом часть траншей перенесена на 2026 год.

Дополнительно 12,4 млрд долларов будут зарезервированы на случай негативного сценария. После завершения программы новые обязательства от доноров отсутствуют, а уровень ежегодной поддержки оценивается в 5-12 млрд долларов.

С учётом высокой неопределенности, возврат Украины к рыночному заимствованию ожидается не ранее 2029 года. Это также связано с необходимостью завершения реструктуризации долга.

Заявление МВФ

Как заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, Россия продолжает наносить Украине тяжелый социальный и экономический ущерб. Тем не менее, благодаря умелой экономической политике и внешней поддержке удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

По ее словам, экономика Украины демонстрирует устойчивость, несмотря на удары по инфраструктуре и напряженность на рынке труда. В то же время война продолжает негативно влиять на перспективы роста.

"Риски остаются крайне высокими, и необходимо заблаговременно планировать действия на случай их реализации. Это позволит своевременно принимать необходимые политические решения", - добавила она.

Программа, поддерживаемая МВФ, остается полностью профинансированной. В базовом сценарии предусмотрено внешнее финансирование на сумму 153 млрд долларов, а в пессимистичном - 165 млрд долларов на 4 года. Эти суммы включают полное использование около 50 млрд долларов по инициативе стран G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), говорится в заявлении.