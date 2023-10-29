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Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца года, - премьер Финляндии

Финляндия, Воскресенье 29 октября 2023 22:36
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Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца года, - премьер Финляндии Фото:Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца года (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться до конца года,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета коалиционеров заявил, что переговоры между ЕС и Украиной о членстве в союзе могут начаться в декабре.

Он объяснил это тем, что через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований по присоединению к Евросоюзу.

"По моему мнению, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней для вступления в ЕС", - заявил глава финского Кабмина.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Недавно Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить оценку прогресса Украины 8 ноября.

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