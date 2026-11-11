Переговоры в Абу-Даби - спецоперация РФ: в Эстонии оценили дипломатические маневры Москвы

Дипломатический процесс в Абу-Даби является российской спецоперацией по повышению ставок в войне и попыткой добиться демонтажа европейской системы безопасности, в то время как единственным реальным результатам этих встреч может стать только обмен военнопленными.

Такое мнение высказал глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Переговоры как "дипломатическая спецоперация"

Михкельсон считает, что переговоры в Абу-Даби нельзя называть мирными, поскольку Москва не заинтересована в завершении войны. По его оценке, Россия использует дипломатический процесс для достижения своих целей.

"Я считаю, что это чисто российская дипломатическая спецоперация. Россия начала ее сразу после того, как Дональд Трамп стал президентом США и пообещал закончить войну через 24 часа. Скоро пройдет уже 24 месяца, а Россия все время повышает ставки", - сказал политик.

Лучшим возможным результатом нынешнего раунда он назвал возвращение части украинских военнопленных. В то же время Михкельсон предостерег от уступок Москве в вопросе европейской безопасности в обмен на обещания стабильного мира.

На чем должна сосредоточиться Европа

По словам Михкельсона, европейским странам нужно уделять больше внимания практической помощи Киеву, а не спорам о том, кто будет представлять их на переговорах с Москвой.

"Лучший представитель Европы, лучший переговорщик - это украинская армия", - заявил он.

Политик призвал партнеров помочь Украине пережить сложную зиму, усилить противовоздушную оборону и обеспечить необходимым для продолжения сопротивление. Кроме того, он подчеркнул необходимость покрыть бюджетный дефицит, вызванный высокими расходами на войну.

В то же время, Михкельсон выступил за усиление давления на Россию и использование замороженных российских активов. По его мнению, именно поддержка Украины и готовность противостоять агрессии могут укрепить позиции Европы.