RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Пересмотр ценовых ограничений будет способствовать интеграции Украины в энергорынки ЕС, - "Оператор рынка"

Фото: пересмотр ценовых ограничений будет способствовать интеграции Украины в энергорынки ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Оператор рынка" поддержал гармонизацию ценовых ограничений на рынке электроэнергии с европейскими нормами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение акционерного общества "Оператор рынка".

"АО "Оператор рынка" придерживается позиции, что предельные цены (как минимальные так и максимальные) на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке должны иметь минимальное влияние на формирование свободных (рыночных) цен на соответствующих сегментах рынка и по возможности быть приближенными к уровню ценовых ограничений, установленного для соответствующих сегментов на европейском рынке электрической энергии", - отметили в обращении к НКРЭКУ.

АО "Оператор рынка" отмечает, что такие изменения необходимы для создания условий интеграции рынка электрической энергии Украины в объединенный рынок электрической энергии Европейского Союза и имплементации европейского законодательства.

Компания также обращает внимание на практику стран Европейского Союза, где минимальные и максимальные цены на рынках "на сутки вперед" и внутрисуточных рынках одинаковы для всех расчетных периодов суток поставки.

Ранее Энергетическая компания Украины в своем обращении к Регулятору отметила, что отмена предельных цен на рынке электроэнергии станет важным шагом для дальнейшей интеграции украинской энергетики с европейскими рынками.

Ряд энергетических ассоциаций также отметили, что решение НКРЭКУ оставить предварительно установленный уровень предельных цен не соответствует актуальным вызовам энергетического рынка.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия