Пересмотр ценовых ограничений будет способствовать интеграции Украины в энергорынки ЕС, - "Оператор рынка"
"Оператор рынка" поддержал гармонизацию ценовых ограничений на рынке электроэнергии с европейскими нормами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение акционерного общества "Оператор рынка".
"АО "Оператор рынка" придерживается позиции, что предельные цены (как минимальные так и максимальные) на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке должны иметь минимальное влияние на формирование свободных (рыночных) цен на соответствующих сегментах рынка и по возможности быть приближенными к уровню ценовых ограничений, установленного для соответствующих сегментов на европейском рынке электрической энергии", - отметили в обращении к НКРЭКУ.
АО "Оператор рынка" отмечает, что такие изменения необходимы для создания условий интеграции рынка электрической энергии Украины в объединенный рынок электрической энергии Европейского Союза и имплементации европейского законодательства.
Компания также обращает внимание на практику стран Европейского Союза, где минимальные и максимальные цены на рынках "на сутки вперед" и внутрисуточных рынках одинаковы для всех расчетных периодов суток поставки.
Ранее Энергетическая компания Украины в своем обращении к Регулятору отметила, что отмена предельных цен на рынке электроэнергии станет важным шагом для дальнейшей интеграции украинской энергетики с европейскими рынками.
Ряд энергетических ассоциаций также отметили, что решение НКРЭКУ оставить предварительно установленный уровень предельных цен не соответствует актуальным вызовам энергетического рынка.
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