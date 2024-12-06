Пересмотр ценовых ограничений критический для стабилизации энергосистемы Украины, - эксперт

"Украина сейчас оказалась в абсурдной ситуации. Свет отключают ежедневно, а импорт электроэнергии, который мог бы значительно снизить эти отключения, почти не используется", - подчеркнул Трофимец.

По словам эксперта, ключевой проблемой являются прайс-кепы – ценовые ограничения на энергорынке. Эти искусственные препятствия создают значительное расхождение между ценами на электроэнергию в Украине и Европе, что фактически блокирует импорт.

"Почему так? Потому что у нас на энергорынке есть так называемые прайс-кепы – ценовые ограничения. Из-за них цена электричества в Украине не соответствует европейской и это просто блокирует импорт. Сейчас мы используем импорт только на 12% от того, что могли бы", – объяснил Трофимец.

Эксперт подчеркнул, что последствия этой ситуации ощущает каждый украинец. Из-за дефицита электроэнергии "Укрэнерго" вынуждена ограничивать потребление, что приводит к регулярным отключениям света.

Трофимец отметил настоятельную необходимость пересмотра прайс-кепов.

"Решение очевидно – нужно просмотреть прайс-кепы. Если эти ограничения приведут в соответствие с европейскими ценами, мы сможем импортировать электричество, когда это потребуется. Это уменьшит дефицит и поможет избежать таких масштабных отключений", - добавил он.

По его словам, регулятору критически важно действовать быстро.

"Регулятор должен действовать сейчас, чтобы привести цены к европейскому уровню и разблокировать импорт. Каждый день затяжек – это новые потери для страны и увеличение отключений света", – предупредил эксперт.

Ранее народный депутат и первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.