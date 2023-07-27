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Пересмотр ценовых ограничений на электроэнергию для бизнеса все еще не покрывает стоимость ее производства, - Спичка

Фото: пересмотр ценовых ограничений на электроэнергию для бизнеса все еще не покрывает стоимость ее производства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря пересмотру ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов), государственная генерирующая компания "Центрэнерго" увеличила свою доходную часть. Тем не менее, цена электроэнергии все еще не покрывает себестоимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора "Центрэнерго" Виктора Спичку.

"Удалось значительно повышать принятие прайс-кепов если более профессионально будем говорить. Да, действительно, мы получим сейчас небольшую, немного большую доходную часть, но, к сожалению, сегодня даже то небольшое увеличение доходной части оно нам не покрывает те цены, которые сегодня есть , они не покрывают нашу производственную себестоимость", - сказал он.

Спичка добавил, что эти средства направляются исключительно на восстановительные работы и поддержку финансовой деятельности компании.

Он подчеркнул, что это должно обеспечить стабильную подготовку к отопительному сезону и бесперебойное прохождение зимы.

Напомним, в Секретариате Энергетического сообщества проанализировали действующие прайс-кепы и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

В конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.

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ЦентрэнергоЭлектроэнергия