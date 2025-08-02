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Пересмотр прайс-кэпов позволит гарантировать импорт и избежать отключений в августе, - эксперт

Фото: эксперт заявил, пересмотр прайс-кэпов позволит избежать отключений в августе (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В условиях войны, когда риск новых потерь генерации остается высоким, пересмотр предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию является обоснованным шагом для обеспечения стабильности энергосистемы.

Об этом заявил директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

"В условиях войны, когда неизвестно, не будет ли завтра потеряна какая-то генерация, и надо наращивать мощности, потому что на этой неделе произошло еще одно событие, это пересмотр прайс-кэпов", - заявил эксперт.

По его словам, дефицит мощностей уже давно стал постоянной чертой украинской энергосистемы. С этим тесно связана зависимость от импорта электроэнергии, особенно в вечерние часы.

"И когда мы говорим о генерации, о дефиците, мы дефицитны в большинстве, мы дефицитны в мощностях, мы зависимы от импорта. Если мы зависимы от импорта, то наша цена будет зависеть от цен соседних стран", - отметил Прокип.

По его оценке, решение НКРЭКУ позволит избежать дефицита электроэнергии в августе, когда из-за жары и ремонтных работ спрос и нагрузки особенно высоки.

"Именно это решение, пересмотр прайс-кэпов на рынке, оно было обусловлено необходимостью гарантировать импорт в августе. Потому что высокий риск того, что цена в Европе может скакнуть, соответственно, коммерчески дороже, и оно не вмещается в прайс-кэп, значит мы тогда не покупаем, значит что мы делаем? Мы или отключаем потребителей, или мы, или Укрэнерго получит аварийную помощь. Может получит, может не получит. И заплатит за это, может, в 2-3 раза больше заплатит", - пояснил эксперт.

В то же время, Прокип подчеркивает важность быстрого восстановления генерации в Украине. Поскольку новых мощностей атомной энергетики в ближайшие годы не будет, по его мнению, государство должно инвестировать в развитие ветровой генерации и систем накопления.

 

Повышение предельных цен на электроэнергию

Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Как недавно заявлял глава АКМУ Павел Кириленко, повышение предельных цен на рынке электроэнергии является логичным шагом к более конкурентному ценообразованию и отказу от искусственных ограничений.

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