Передумали топить? В РФ говорят, что будут только осматривать корабли в Черном море

Вершинин разъяснил позицию Министерства обороны относительно того, что все суда, которые направляются в украинские порты, будут считаться военными целями.

"Имеется в виду - мы должны убедиться в этом, мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так",- сказал замминистра.

Вершинин также сказал, что сейчас дипломаты России и Турции обсуждают, как действовать после прекращения "зерновой сделки", но говорить о каких-то альтернативных вариантах действующему соглашению пока рано.

Замглавы российского МИД также отметил, что от Китая никакой реакции на прекращение соглашения не было. Он также отметил, что Россия продолжает обсуждать зерновое соглашение с секретариатом ООН.

Угрозы России

Напомним, в начале недели Россия объявила, что вышла из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований.

После этого Минобороны РФ заявило, что будет топить суда, которые будут идти в украинские порты. При этом страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Москве будут считать вовлеченными в войну.

Украина ответила на угрозы России и заявила, что с 20 июля в районах Северо-восточной части Черного моря судоходство запрещено как опасное.

Минобороны Украины предупредило, что суда, которые будут идти в порты РФ или порты на оккупированной территории, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

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