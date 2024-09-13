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Передумали. Фестиваль в Торонто изменил позицию по скандальному фильму о россиянах на войне

"Русских на войне" кинофестиваль в Торонто показывать не будет (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) изменил свою позицию насчет показа пропагандистской ленты "Русские на войне".

РБК-Украина рассказывает, что известно о решении кинофестиваля и реакции на него украинской стороны.

Что решили в TIFF

Согласно обнародованному 12 сентября официальному заявлению, Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) "вынужден приостановить будущие показы фильма "Русские на войне" в пятницу, субботу и воскресенье".

В пресс-службе кинофестиваля объяснили, что им "стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности".

"Хотя мы твердо придерживаемся нашего вчерашнего заявления (насчет "права художников и работников культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и противодействовать цензуре", - Ред.), это решение было принято в целях обеспечения безопасности всех гостей фестиваля, персонала и волонтеров", - отметили в заявлении.

Подчеркивается также, что это - "беспрецедентный шаг для TIFF".

"Как учреждение культуры, мы поддерживаем гражданский дискурс о фильмах и из-за них, включая разногласия во взглядах, и мы полностью поддерживаем мирные собрания. Однако мы получили отчеты, указывающие на потенциальную активность в ближайшие дни, которая представляет значительный риск. Учитывая серьезность этих проблем, мы не можем продолжать запланированное", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что это было "невероятно тяжелое решение".

"Когда мы выбираем фильмы, мы руководствуемся миссией TIFF, нашими ценностями и программными принципами. Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе нашего фестиваля, и мы стремимся показать его, когда это будет безопасно", - подытожили в пресс-службе кинофестиваля.

Реакция украинской стороны

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, комментируя такое решение Международного кинофестиваля, подчеркнул, что оно единственно правильное.

"Этот проект уже нанес значительный ущерб репутации фестиваля и дал России шанс еще больше подорвать демократию. Мы продолжим бороться с российской пропагандой в каждом уголке мира, используя все мирные и законные средства", - подытожил чиновник.

Пост Николенко (скриншот: facebook.com/oleh.nikolenko.ua)

Тем временем Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Юлия Ковалив раскритиковала заявление кинофестиваля.

"TIFF отменяет показ пропагандистского фильма Russia at War. Жаль, что в своей аргументации у фестиваля не хватило смелости прямо признать свою глубокую ошибку", - подчеркнула она.

Публикация Ковалив (скриншот: facebook.com/yuliya.kovaliv)

Что известно о скандальном фильме

В период с 28 августа по 7 сентября 2024 года на острове Лидо состоялся 81-й Венецианский международный кинофестиваль (La Biennale di Venezia).

5 сентября на нем показали фильм "Русские на войне" (Russians at War) российского режиссера с западным образованием Анастасии Трофимовой, ранее снимавшей кино для пропагандистского холдинга RT (Russia Today).

Она заявила, якобы провела семь месяцев в зоне боевых действий в Украине - вместе с батальоном Вооруженных сил РФ - работая "без авторизации". Между тем, лента вызвала возмущение как в Украине, так и за рубежом (поскольку она "искажает реальность российской агрессии и служит для Кремля инструментом пропаганды").

Позже стало известно, что "Русских на войне" должны показать на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). На сайте фестиваля он был анонсирован как "увлекательный документальный фильм", который якобы показывает ту правду о войне, которую не видно из российских медиа.

Несмотря на многочисленные обращения к организаторам TIFF украинской стороны по поводу необходимости запретить показ пропагандистской ленты, кинофестиваль до последнего планировал ее показ в рамках своей программы.

Читайте также, как россияне провели большой кинофестиваль во Франции с фильмами пропагандистов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальное заявление Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF), публикации Олега Николенко и Юлии Ковалив в Facebook.

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