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Предпродажа билетов только по криптовалюте на матч Сборной Украины по футболу против Албании открыта

Фото: продажа билетов только по криптовалюте на матч Сборной Украины по футболу против Албании открыта (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Официальный партнер национальной сборной Украины по футболу, криптовалютная биржа WhiteBIT, снова запускает уникальный прессейл билетов за криптовалюту на матч сборной против Албании в рамках Лиги Наций, который состоится 7 сентября в Праге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2024 году Национальная сборная Украины по футболу предстоит провести еще шесть важных поединков. Первый из них – матч против сборной Албании в рамках Лиги Наций. Это будет первый официальный матч сборной Украины по футболу после чемпионата Евро, а фанаты снова увидят любимых игроков на поле.

Приобрести билеты только по криптовалюте на три дня раньше старта основной продажи билетов можно с помощью Whitepay – специального технического решения от WhiteBIT для приема цифровых платежей – по ссылке .

Таким образом, поклонники футбола имеют возможность первыми приобрести билеты на этот матч, поддержать команду и насладиться зрелищной игрой с трибун. Предпродажа стартует 9 августа и продлится 3 дня. Покупка билетов по криптовалюте позволяет безопасно покупать билеты, минуя сложные процедуры оплаты, из почти любой точки мира.

Предыдущие прессейлы билетов за криптовалюту уже завоевали популярность среди футбольных фанатов, ведь это современный и инновационный подход, что делает процесс покупки билетов простым и удобным. Не упустите возможность первыми получить доступ к лучшим местам и поддержать сборную Украины на матчи против Албании.

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