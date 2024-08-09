Предпродажа билетов только по криптовалюте на матч Сборной Украины по футболу против Албании открыта

В 2024 году Национальная сборная Украины по футболу предстоит провести еще шесть важных поединков. Первый из них – матч против сборной Албании в рамках Лиги Наций. Это будет первый официальный матч сборной Украины по футболу после чемпионата Евро, а фанаты снова увидят любимых игроков на поле.

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