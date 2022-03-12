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Передавали ворогу дані про інфраструктуру. На Донеччині подружжя затримали за держзраду

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Субота 12 березня 2022 15:31
Передавали ворогу дані про інфраструктуру. На Донеччині подружжя затримали за держзраду Фото: На Донеччині подружжя затримали за держзраду (ssu.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Офіс генерального прокурора відзвітував про викриття подружньої пари з Покровська, яка передавала представнику окупаційної адміністрації РФ інформацію про інфраструктурні об'єкти в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт установи.

За даними слідства, торік восени мешканка Покровська та її чоловік за гроші погодились передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представникам Росії.

"Протягом грудня-лютого, використовуючи месенджери Viber та Telegram, подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів та розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту, місць дислокації військовослужбовців ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Тепер подружжю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб. Їм інкримінують державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

До слова, на Херсонщині окупанти готують псевдореферендум для створення "ХНР".

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