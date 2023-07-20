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Передача F-16 позволит Украине прекратить российскую блокаду портов, - Кулеба

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Четверг 20 июля 2023 16:48
Передача F-16 позволит Украине прекратить российскую блокаду портов, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина при помощи истребителей F-16 сможет прекратить блокаду морских портов, которую продолжают российские оккупанты.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам Кулебы, он призвал страны Евросоюза организовать активную работу над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский экспорт. Идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов.

По его словам, такая возможность появится, когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути.

Глава МИД поблагодарил все страны ЕС, которые уже делают активный вклад в авиационную коалицию. Он призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

F-16 для Украины

Напомним, союзники Украины недавно приняли решение обучать наших пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Возглавили авиационную коалицию, в рамках которой будет происходить обучение, Дания и Нидерланды. При этом пока ни одна страна не анонсировала поставки F-16 Украине.

Эти самолеты, в частности, необходимы нашей стране для того, чтобы защищать небо от постоянных российских атак, неоднократно подчеркивали официальные лица.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, американские истребители наша страна получит только в следующем году. С таким прогнозом согласен и Кулеба. Он уточнял, что передача состоится "в начале 2023 года".

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