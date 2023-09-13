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Перед зимой в Украине подготовили более тысячи "пунктов несокрушимости"

Фото: в Украине подготовили более тысячи "пунктов несокрушимости" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям провела специальную тренировку, в ходе которой, в частности, обеспечено развертывание около 1200 "пунктов несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Из этих пунктов около 770 стационарных объектов ГСЧС, 360 мобильных на базе палаток и 90 на базе транспортных средств.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам обсуждения решила, что Мининфраструктуры, Минэнерго, Минстратегпрому, Агентству восстановления, ГСЧС и местным администрациям нужно:

  • организовать постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на выявленные угрозы;
  • создать необходимый резерв материально-технических средств;
  • заготовить песок для создания запаса противогололедной смеси и создания резерва горюче-смазочных материалов для борьбы с возможными снежными заносами и тому подобное.

Кроме того, должны быть определены объемы и созданы материальные резервы, в том числе горюче-смазочных материалов, для использования их при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. МВД вместе с Национальной полицией определить на законодательном уровне перечень объектов критической инфраструктуры, подлежащих охране в условиях чрезвычайных ситуаций в сфере физической защиты объектов критической инфраструктуры. А также ряд других мер рекомендован комиссией органам власти.

"Пункты несокрушимости"

Напомним, в прошлом году по всей Украине начали открывать "пункты несокрушимости". Это был вынужденный шаг на фоне постоянных массированных атак российских оккупантов, целями которых были объекты энергетической инфраструктуры.

В "пунктах несокрушимости" мирные жители могли согреться, воспользоваться электроэнергией, зарядить телефоны, получить доступ к интернету и не только.

Более подробно о том, как найти ближайшие "Пункты несокрушимости" можете узнать в материале РБК-Украина.

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