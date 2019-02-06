Перед виборами до Виконкому УЄФА Павелка підтримали Шевченко, Кличко, Блохін та Бєланов

Відповідні листи були адресовані ФФУ та керівникам футбольних асоціацій країн Європи

Поддержку кандидатуры президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко на предстоящих выборах новых членов Исполнительного комитета УЕФА выразили многократный мировой рекордсмен, президент НОК Сергей Бубка, Герой Украины, экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко, Герой Украины, обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов, обладатель "Золотого мяча"-1975 Олег Блохин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины (ФФУ).

Соответствующие письма были адресованы ФФУ и руководителям футбольных ассоциаций стран Европы.

"Футбол — самый популярный вид спорта на планете, и чрезвычайно важно, чтобы его развитием занимались люди, которые действительно живут футболом и мечтают о покорении новых футбольных вершин. Андрей Павелко уже доказал, что умеет воплощать в жизнь самые смелые замыслы ради развития футбола на всех уровнях — от детского до профессионального", — отметил в своем письме Сергей Бубка.

"Умение эффективно работать в команде и решать сложные задачи является одной из сильных черт Андрея Павелко. Вместе нам удалось организовать в Киеве незабываемый футбольный праздник — финал Лиги чемпионов УЕФА-2018. И наша совместная с ФФУ команда готова к реализации новых футбольных проектов самого высокого уровня в будущем", — говорится в обращении Виталия Кличко.

"Важно, что, возглавив ФФУ, Андрей Павелко, среди прочего, акцентировал внимание на развитии футбола в регионах нашей государства. Украина всегда была богата футбольными талантами. Поэтому уверен, что активное развитие спортивной инфраструктуры в будущем поможет нам воспитать игроков, которые серьезно усилят и ведущие футбольные клубы и национальную сборную Украины", — уверен Андрей Шевченко.

"Мне лично импонирует то, что действующий президент ФФУ определил приоритетами в деятельности организации формирование новой тренерской школы, внедрение передовых подходов в воспитании игроков и строительство современной футбольной инфраструктуры. Вне всякого сомнения, это станет мощным толчком для роста талантливой молодежи", — отмечает в своем письме Игорь Беланов.

"Уважение к славному футбольному прошлому и сохранению лучших спортивных традиций является залогом роста нового успешного футбольного поколения. Успешным является тот руководитель, который умеет удачно сочетать опыт прошлого и новые идеи, и президент ФФУ Андрей Павелко является именно таким управленцем", — пишет Олег Блохин.

Как известно, Конгресс УЕФА, во время которого пройдут выборы новых членов Исполнительного комитета союза, состоится 7 февраля в Риме.