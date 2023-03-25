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Нахождение военного в плену: как получить справку

Фото: как получить справку о нахождении военного в плену (twitter.com)
Автор: Татьяна Степанова

Находившиеся в российском плену украинские военные должны получить соответствующую справку. Она входит в перечень обязательных документов, которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Как отмечается, обратиться за справкой могут военнопленные или члены их семьи.

Как получить справку:

1. Обратиться в силовые ведомства Украины:

  • Министерство обороны Украины;
  • центрального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство военными формированиями;
  • правоохранительного органа или государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями;
  • командира подразделения ВСУ;
  • иного образования соответствующего закону военного формирования или органа, принадлежащего в состав сил безопасности и сил обороны Украины.

2. Через Национальное информационное бюро:

  • горячая линия: 1648;
  • мобильный телефон: +38 (044) 287-81-65 (звонки из-за границы).

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