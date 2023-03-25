Нахождение военного в плену: как получить справку

Находившиеся в российском плену украинские военные должны получить соответствующую справку. Она входит в перечень обязательных документов, которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Как отмечается, обратиться за справкой могут военнопленные или члены их семьи.
Как получить справку:
1. Обратиться в силовые ведомства Украины:
2. Через Национальное информационное бюро:
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