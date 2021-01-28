Перехворілі COVID не отримають вакцину в першій хвилі: МОЗ назвав причину

Громадяни, які перехворіли коронавірусом, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Все через обмежений доступ до вакцин.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Tsn.ua.

Він відзначив, що ВООЗ рекомендує не включати перехворілих коронавірусом в першу хвилю вакцинації, оскільки у таких пацієнтів може залишатися ще імунітет. Також немає чіткого розуміння, як працює вакцина у тих, хто вже перехворів.

"Може бути вакцинація тих, хто перехворів, відстрочена на 3-6 місяців, як рекомендує ВООЗ, так як обмежений досвід до вакцин у людини, яка перехворіла. У неї є захист на 3-6 місяців. Ми краще захистимо того, хто не перехворів, а потрапляє в групу ризику, що може привести до ускладнень не сумісних з життям", — зазначив Ляшко.

Раніше сьогодні Верховна рада схвалила за основу законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Мова йде про проект №4613.

Також відомо, що в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.