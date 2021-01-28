ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Перехворілі COVID не отримають вакцину в першій хвилі: МОЗ назвав причину

Київ, Четвер 28 січня 2021 15:06
Перехворілі COVID не отримають вакцину в першій хвилі: МОЗ назвав причину
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Громадяни, які перехворіли коронавірусом, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Все через обмежений доступ до вакцин.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Tsn.ua.

Він відзначив, що ВООЗ рекомендує не включати перехворілих коронавірусом в першу хвилю вакцинації, оскільки у таких пацієнтів може залишатися ще імунітет. Також немає чіткого розуміння, як працює вакцина у тих, хто вже перехворів.

"Може бути вакцинація тих, хто перехворів, відстрочена на 3-6 місяців, як рекомендує ВООЗ, так як обмежений досвід до вакцин у людини, яка перехворіла. У неї є захист на 3-6 місяців. Ми краще захистимо того, хто не перехворів, а потрапляє в групу ризику, що може привести до ускладнень не сумісних з життям", — зазначив Ляшко.

Раніше сьогодні Верховна рада схвалила за основу законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Мова йде про проект №4613.

Також відомо, що в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство вакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся