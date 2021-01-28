Переболевшие COVID не получат вакцину в первой волне: Минздрав назвал причину

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Граждане, которые переболели коронавирусом, не получат прививку от болезни в первой волне. Все из-за ограниченого доступа к вакцинам.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Tsn.ua.

Он отметил, что ВОЗ рекомендует не включать переболевших коронавирусом в первую волну вакцинации, поскольку у таких пациентов может оставаться еще иммунитет. Также нет четкого понимания, как работает вакцина у тех, кто уже переболел.

"Может быть вакцинация тех, кто переболел, отсрочена на 3 -6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам у человека, который переболел. У него есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимых с жизнью", — отметил Ляшко.

Ранее сегодня Верховная рада одобрила за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о проекте №4613.

Также известно, что в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.