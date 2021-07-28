Перехворіла COVID-19 прем'єр Естонії вакцинувалася від коронавірусу

Прем'єр Естонії Кая Каллас вакцинувалася від COVID-19. Пів року тому вона перенесла коронавірусну інфекцію. Своє рішення вона пояснила рекомендацією сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Каллас на її сторінці в Facebook .

"Тим, хто перехворів на коронавірус, сімейні лікарі рекомендують вакцинувати через пів року після зараження", - написала вона.

Каллас зазначила, що пів року після хвороби пройшли не помітно і сьогодні вона пішла вакцинуватися в Східно-Талліннську центральну лікарню. "Захисна ін'єкція зроблена", - додала прем'єр.

Вона закликала громадян країни вакцинуватися від коронавірусу, нагадавши, що через п'ять тижнів діти підуть до школи і до початку осені потрібно отримати захист від інфекції.

Фото: прем'єр Естонії вакцинувалася від коронавірусу (facebook.com/kallaskaja)