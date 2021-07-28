Перехворіла COVID-19 прем'єр Естонії вакцинувалася від коронавірусу
Прем'єр Естонії Кая Каллас вакцинувалася від COVID-19. Пів року тому вона перенесла коронавірусну інфекцію. Своє рішення вона пояснила рекомендацією сімейного лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Каллас на її сторінці в Facebook.
"Тим, хто перехворів на коронавірус, сімейні лікарі рекомендують вакцинувати через пів року після зараження", - написала вона.
Каллас зазначила, що пів року після хвороби пройшли не помітно і сьогодні вона пішла вакцинуватися в Східно-Талліннську центральну лікарню. "Захисна ін'єкція зроблена", - додала прем'єр.
Вона закликала громадян країни вакцинуватися від коронавірусу, нагадавши, що через п'ять тижнів діти підуть до школи і до початку осені потрібно отримати захист від інфекції.
Фото: прем'єр Естонії вакцинувалася від коронавірусу (facebook.com/kallaskaja)
Нагадаємо, уряд Естонії відправило Україні 52 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Загалом, Країна передасть українській стороні 200 тисяч доз препарату.