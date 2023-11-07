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В Пентагоне заявили, что в Газе пострадали "тысячи" гражданских

Вторник 07 ноября 2023 02:53
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В Пентагоне заявили, что в Газе пострадали "тысячи" гражданских Фото: по данным Пентагона, в Газе жертвами стали тысячи гражданских (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что количество жертв среди гражданского населения в Газе исчисляются тысячами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Комментируя информацию о количестве жертв среди гражданского населения в Газе, представитель Пентагона рассказал, что по данным США цифры исчисляются тысячами.

"Это причина, почему в наших дискуссиях с израильтянами и другими в регионе мы уделяли особое внимание тому, насколько важно получить гуманитарную помощь в Газе", - заявил Райдер.

Наземная операция ЦАХАЛ в Газе

7 октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских. После этого Иерусалим объявил начало операции "Железные мечи".

В ее рамках армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила наземную операцию в секторе Газа. В регион были введены войска и техника. Впоследствии спикер израильской армии контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город.

6 ноября президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность "гуманитарных пауз", чтобы помочь мирным жителям добраться до более безопасных мест.

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