В Пентагоне отреагировали на потребность Украины бить по России оружием США

"Министр обороны (Ллойд Остин. - ред.) подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", - сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что США сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.

"Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны", - добавил Райдер.