RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пентагоне отреагировали на потребность Украины бить по России оружием США

Фото: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (facebook.com/Patrick S Ryder)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты не позволяли Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России американским оружием.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника 21 мая.

"Министр обороны (Ллойд Остин. - ред.) подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", - сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что США сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.

"Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны", - добавил Райдер.

Напомним, 20 мая Ллойд Остин заявил, что Украина не использовала полученное от США оружие для ударов по военным объектам на территории РФ. Он подчеркнул, что Украине разрешено использовать это оружие исключительно для защиты собственной территории.

В то же время группа членов Палаты представителей Конгресса США призвала Остина разрешить ВСУ бить американским оружием по целям на территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки